'Umrla bih da otpjevam duet s Gibonnijem'

Antonija Blaće

Voditeljica novog glazbeno-natjecateljskog showa Zvijezde, Antonija Blaće, otkrila nam je detalje sa snimanja i „insajderske“ informacije o žiriju i kandidatima, ali i priznala da iako ima već mnogo utakmica u nogama, i dalje osjeća pozitivnu tremu kada se popne na pozornicu.

Potraga za novom glazbenom zvijezdom kreće u ponedjeljak, 8. svibnja u 20 sati na RTL-u, a kako je tekla, pročitajte u intervjuu.

Na pozornici plivaš kao riba u vodi, no ima li, bez obzira na sve tvoje angažmane, i dalje pozitivne treme ili uzbuđenja prije nego što se upali crvena lampica?

Ima, uvijek ima. Naučila sam što s tom tremom. Primiri se već nakon nekoliko prvih riječi, ali vražica je tu.

Kako ti se čine kandidati? Krije li se među njima novi Tony ili nova Remi?

To su divni mladi ljudi s talentom i snovima. Iako mogu reći da su mnogo realniji nego što sam recimo ja bila u tim godinama. Svijet Instagrama, YouTubea i interneta je njihovo djetinjstvo i vladaju time nevjerojatno dobro. Znaju se i smjestiti u kontekst, što je za mladog čovjeka nevjerojatno.

Imaš ekskluzivan pristup svemu što se događalo na setu. Podijeli s našim čitateljima neku anegdotu?

Na mom Instagram profilu je jedna fotografija, sva sam sređena, a na nogama imam papuče iz hotelske sobe. Snimanja su jako, jako naporna i divim se kandidatima kako su to sve izdržali. Moram priznati da mi je bilo baš fizički naporno, a noge jednostavno vise nisu htjele u štikle.

A kakav je žiri?

I s Massimom i s Tonyjem imam povijest TV emisija. Jako volim Massima, divno smo surađivali na X Factoru i kad mi on kaže 'mala, divno radiš' to je poseban kompliment. S Tonyjem mi se isprepliću putevi već godinama. Mi smo stari kompanjoni. Tu je i moja omiljena Lisica Fox. Nema riječi koje Foxa mogu opisati. Jako ga volim. Kad se uspijete probiti kroz šumu njegovih živopisnih asocijacija i komparacija, pronađete vrlo precizne komentare glazbenog znalca. I Remi i Maju poznajem. Maju iz HTZ -a, predivna cura i jako sam sretna što je s nama. Iskrena je i otvorena. A Remi našem showu daje jedan poseban non-mainstream šmek kakav ovakvi showovi ne vide bas često.

Što ti se čini, koga će kandidati najteže impresionirati, a koga će moći vrtjeti oko malog prsta?

Nema šanse da se ikoga tu zavrti oko malog prsta. Preiskusan je naš žiri i predobar u svom poslu da bi se to moglo. Ali da tu i tamo možete naletjeti na kandidata koji vam ima ono nešto pa ste mu spremni i oprostiti poneku grešku... događa se. I to je predivno.



Znamo da voliš pjevati…koliko puta si zapjevala u emisiji? A koliko puta u garderobi ili backstageu? Što kažu članovi žirija; do kuda bi dogurala da se natječeš u showu?

Da pitate Foxa, imala bih već 3 albuma, hahaha. Nisam puno pjevala ove godine. Malo onako sama za sebe, uvijek nešto pjevušim.

Da ti se može ispuniti bilo koji, pa i najluđi pjevački san, kako bi to izgledalo? Duet s Beyonce?

Izvedba američke himne na Super Bowlu u duetu s Lennyjem Kravitzom? Snimanje spota na beogradskim splavovima sa Severinom? Da otpjevam nešto s Gibonnijem, mislim da bih umrla.