'Ovo je rock and roll i igra, ali ja se ne bojim nikoga!'

ANTHONY JOSHUA

Svega dva dana prije borbe suparnici su sjeli za stol i održali zajedničko obraćanje javnosti i obožavateljima.

Dok je Vladimir Kličko bio zastrašujuć, ali i iskren kao uvijek, Joshua je djelovao mirno i staloženo.

Kada je mladi Britanac predstavljen publici, iz publike se moglo čuti skandiranje 'AJ, AJ' što znači da podrška ne jenjava.

'Ne sumnjam u snagu niti jednog svog suparnika. Naučio sam iz svojih pogrešaka i veselim se ovoj borbi. Nikada se nisam bojao prije borbe, nema veze s kime se borim, ovo je rock and roll, uvijek se upuštam u sve što se nađe preda mnom i vjerujem u svoje mogućnosti,' bez lažne skromnosti govorio je Joshua.

'Nema straha, samo nikoga ne omalovažavam i to me uzdiže na pijedestal. Prekrasno je vidjeti sve ove ljude na Wembleyu i ja im zahvaljujem što me prate i podržavaju,' zaključio je Britanac.

Borbu gledajte u subotu u 22 sata na RTL-u!