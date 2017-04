Noel je prvo dijete u Hrvatskoj koje je u jednoj godini završilo i prvi i drugi razred

Mali genijalac iz „Superljudi“

U novoj emisiji „Superljudi“ koja je na rasporedu RTL-a u petak u 20 sati regiji će se predstaviti i gotovo 12-godišnji Noel Mrkonjić. Taj nadasve šarmantni Zagrepčanin osvojit će i publiku i žiri svojim supermoćima, ali još više svojim šarmom.

Njegov zadatak biti će zapamtiti gdje su ružičasti, a gdje plavi baloni! A takvih balona je 118!

Iako će 12. rođendan slaviti tek za nekoliko dana, njegova životna priča doista je impresivna. Mama Ljiljana kaže kako su joj već s Noelova četiri mjeseca rekla da ima dijete genijalca.

„Noel je s dva mjeseca imao krvarenje u mozak, nakon čega je išao na terapije. Fizijatrica koja je s njima radila je rekla da bebe u prosjeku pokrete pamte nakon 15 do 30 ponavljanja, a on ih je pamtio nakon četiri. I tada mi je rekla da je jako nadaren“ priča ponosna mama. S dvije i pol godine znao je slova, s tri je već čitao, a s četiri je čitao na engleskom. I sve je to sam naučio.

S obzirom na njegovu inteligenciju, psihologinja je predložila da već u prvom razredu završi dva razreda. A tako je i bilo.

„Noel je prvo dijete u Hrvatskoj koji je u prvom razredu osnovne škole završilo dva razreda“ kaže mama Ljiljana.

U trećem razredu se razbolio pa je ispite rješavao doma, dok je u četvrtom razredu dobio učiteljicu koja je s njim radila kod kuće. Trenutno pohađa šesti razred i odlično mu ide.

„Ide i u glazbenu školu, svira klavir, a uči i jezike, njemački, engleski i francuski. Iako sve super pamti, potrudi se ne zapamtiti što ima za zadaću jer mu je to u interesu“ kroz smijeh će mama Ljiljana. Noel ima starijeg brata, 16-godišnjeg Vedrana koji je također jako nadaren.

A mama Ljiljana otkriva i kakve ambicije ima Noel.

„Donedavno je govorio da bi htio biti izumitelj kada naraste, a sad spominje i investicijskog bankara. Ni ne znam otkud mu to“ kaže gospođa Ljiljana koja i sama koristi sinove supermoći.

„Kada idemo u trgovački centar, muku mučim zapamtiti gdje sam parkirala, ali zato imam sina. Volimo i puno putovati, a Noel zapamti sve ulice u stranim gradovima i njihov raspored“ priča gospođa Mrkonjić.

O iskustvu u „Superljudima“ Noel ima samo riječi pohvale i kaže da se došao zabaviti te upoznati Beograd. Ali je sam sebi postavio i izazov!

„Nije znao ćirilicu pa je u pola sata šetnje po njihovim ulicama naučio to pismo i sad čita Garfielda na ćirilici“ otkriva Ljiljana te dodaje da je njezinog malog genijalca posebno oduševio voditelj Momčilo Otašević.

„Kaže da su se super skompali jer je Momo jako zabavan i smiješan“ otkriva mama Ljiljana.

A kako su „kliknuli“ Momčilo i Noel, ali i ostali kandidati „Superljudi“ ne propustite vidjeti u petak u 20 sati na RTL-u!