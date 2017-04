Marijanu Batinić zamijenili zagorskom snahom!

'LJUBAV JE NA SELU'

Voditeljica dokumentarne sapunice 'Ljubav je na selu', Marijana Batinić krenula je u pohod po Hrvatskoj ne bi li ponovno pronašla usamljena farmerska srca.

Sa snimanja se baš uvijek vraća prepuna dojmova, pa tako i ovoga puta, a kako i ne bi kada su je novih 10-ero farmera i jedna farmerica impresionirali svojim osebujnim karakterima ali i poslovima kojima se bave.

'Sve su vam to zgodni frajeri i jedna dama, i to kakva dama... Imamo ih od plesača do pisaca koji su predstavljali Hrvatsku na najvećem međunarodnom sajmu knjiga u Frankfurtu, preko uspješnih poduzetnika i farmera vlasnika OPG-ova, pa sve do zakletih neženja koji su se napokon odlučili skrasiti', otkrila je Marijana ponešto o novim glavnim protagonistima popularne emisije.

' U prošloj je sezoni bilo svega, od drame do velikih ljubavi, a u ovoj vjerujem da će mnogi pronaći svoju bolju polovicu', kazala je Batinić koja je ovoga puta obišla sve rubove Hrvatske. 'Mislila sam da sam prošla cijelu Hrvatsku, a onda sam vidjela ljepote Velebita gdje sam slušala svoju jeku, vozila se neretvanskom lađom pa s njom otkrivala ljepote Bačinskih jezera, ali sam bila i na samom istoku Hrvatske gdje sam ostala bez daha od ljepote krajolika, a Baranjci su me dočekali kako samo oni to znaju! Zagorski bregi su me vratili u doba Ivice Kičmanovića, a otkrila sam još tajni Istre koje su mi do sada bile skrivene oku', poetično prepričava Marijana koja je nakon Žiginih dipli zasvirala, ovaj put i gusle!

'Postala sam pravi virtuoz na egzotičnim instrumentima!', smije se Marijana kojoj su farmeri čitali poeziju, s jednim je zaplesala, kod jednog je primila sjekiru u ruke i nacijepala metar drva, a imala je i jedan neobičan susret s mamom jednog od farmera. 'Jedna mama baš i ne gleda televiziju, pa je pomislila da sam ja ta snaha koja je došla njezinom sinu!', prepričava dogodovštine diljem Lijepe naše Amorova vila emisije koja je do sada spojila desetke parova.

Hoće li joj to u osmoj sezoni poći za rukom, gledatelji će saznati uskoro na RTL-u!