Ashton Kutcher zabranio Mili Kunis da glumi sa zgodnim Scottom Eastwoodom?

LJUBOMORAN JE

Šuška se da je slavni glumac pomalo posesivan kada je u pitanju njegova supruga i majka dvoje djece.

Sapunica je započela još 2015. godine kada je Eastwood prilikom gostovanja u talk showu Watch What Happens Live tvrdio kako ga je njegova tadašnja djevojka Sara Leal prevarila s Kutcherom. Slavnog glumca je to razljutilo i sada mu se navodno želi osvetiti uništavajući mu angažman.

Kutcher je, prema pisanju žutih tabloida bio odriješit kada je Mila željela pristati na film sa sinom slavnog Clinta Eastwooda – nije joj dao da potpiše ugovor. Najčudniji dio priče je činjenica da se Kunis ne žali 'jer je i ona suprugu postavljala uvijete s kime će glumiti pa razumije i cijeni njegovo mišljenje.' Ipak, vrlo brzo se saznalo da je samo trač i priča zlih jezika te da više nema nikakvih napetosti u ovom trokutu. Ashtona gledajte u Dva i pol muškarca svakim radnim danom na RTL2!