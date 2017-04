Pierce Brosnan suprugu izveo na crveni tepih

ROMANTIČNO

Nakon 16 godina braka par i dalje izgleda sretno i zaljubljeno.

Uistinu je lijepo vidjeti dugogodišnje parove kojima vrijeme čini samo dobro. Jedan od takvih su i Pierce Brosnan i supruga Keely Shaye Smith koji su zajedno pohodili humanitarno okupljanje NRDC Presents STAND UP! for the Planet.

Bračni par uskladio se u tamnoplavim kombinacijama, Keely u haljini s uzorkom, a Pierce s odlično krojenim odijelom i svi su primijetili kako izgledaju besprijekorno. Nekadašnji agent 007 i supruga upoznali su se u Irskoj, vjenčali u Meksiku te se od tada ne odvajaju. 'Volim njezinu vitalnost, njezinu strast. Ona ima veliku snagu bez koje ja ne bih mogao živjeti. Kada me Keely pogleda, ja postanem slabić.' Komentirao je prošle godine pred kamerama.

Povod zajedničkog pojavljivanja na crvenom tepihu bilo je predstavljanje njihovog zajedničkog dokumentarca o ekologiji i GMO problemima na Havajima.

