Željko Mavrović: 'Unatoč kladionicama, malu prednost dajem Vladimiru Kličku!'

USUSRET BORBI DESETLJEĆA

Razgovarali smo s našom Šakom sa Srednjaka koji nam je otkrio kako izgleda dan uoči meča, koje su prednosti i mane oba borca te što misli Wembleyju kao boksačkoj areni.

Kakva su vaša predviđanja za večerašnju borbu?

Ovo je definitivno vrlo neizvjesna borba i teško je predvidjeti pobjednika. Koliko god možda kladionice kažu drugačije, ipak ih prednost dao Vladimiru Kličku. Vjerujem da on svojim iskustvom i količinom odboksanih teških mečeva i osvojenih titula ima jednu malu prednost i u ovom meču.

Možete li opisati kako izgleda dan uoči borbe – trenira li se intenzivno, što se konzumira, itd. Znate li za kakve rituale Joshue i Klička?

Njihove rituale ne poznajem jer njih ne poznajem tako prisno, to je uvijek sasvim osobno. Dan meča je duboko unutarnje napet, svatko od nas doživljava to na svoj način. Ujutro kada se probudiš znaš što slijedi i vlada jedno veliko uzbuđenje, ali i trema, strah i niz emocija koje se isprepliću jedna preko druge. Naravno, tu je i ona nestrpljivost jer želiš što prije uči u ring, a to obično dolazi u kasne večernje sate. Taj dan zna biti dugačak, klonimo se ljudi, pa čak i bliskih i prijatelja, jer jednostavno trebaš svoj mir,koncentraciju i fokus da tako uđeš i u ring. Dobro poznajete rad ukrajinske braće, jeste li čuli kakve insajderske informacije ususret meču koje možete podijeliti s čitateljima?

Baš neke duboke informacije ne znam,ali zanimljivo je spomenuti da je Vladimiru sparirao naš dečko Filip Hrgović i to je odlično odradio,a tako je i bio i plaćen.Imam informaciju da Vladimir studiozno promatra svaku kretnju svog protivnika. Ima snimljene borbe i gleda ih na velikim ekranima, a zatim snima i sebe na sparinzima i odmah nakon toga kreće u analizu. Kličko ima izuzetno znanstveni pristup jednog sportaša koji je već dokazao koliko vrijedi i koliko je moćan.

Koja je najveća Joshuina prednost – to što je mlađi ili činjenica da ima 18 nokauta i 0 poraza?

To je dobar score i očekivani rezultati, ali ne bih rekao da mu je to najveća prednost. Njegova mladost, njegovo srce, emocija i glad su ono što su mu aduti jer ipak je to dečko koji tek dolazi i koji ima veliku želju za pobjedom. Jednako tako, on je raznovrsniji boksač, služi se s nešto većim asortimanom udaraca i ima jednu prirodno urođenu crnačku eksplozivnost i mekoću pokreta koje mu mogu poslužiti kao prednosti zbog čega i jest favoriziran na kladionicama. Ipak,ponavljam, mislim da Kličko ipak ima malo veću prednost i šansu. Ovo je drugi boksački događaj na Wembleyju nakon meča Carla Frocha i Georgea Grovesa 2014. kako se vama osobno sviđa odabir mjesta?

Sportski događaj na Wembleyju je impresivan zbog količine ljudi koji će se tamo pojaviti. Međutim, boks nekako doživljavam malo intimnijom i privatnijom pričom pa mi se onda arene s 10 ili 15 tisuća mjesta čine prihvatljivije boksačkom spektaklu. Teško da će oni ljudi koji su na kraju tribina nogometnog stadiona dobro vidjeti što se dešava u ringu.

Zahvaljujemo našem stručnom suradniku gospodinu Mavroviću i pozivamo vas da pratite emisiju i meč od 22 sata na RTL-u!