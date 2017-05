Pogledajte odličan trailer novog filma Brucea Willisa

luda potjera

Objavljen je zabavan najavni trailer za akcijski trailer "Once Upon a Time in Venice" u kojem glumi megapopularan i omiljen glumac svih generacija Bruce Willis.

Akcijska holivudska zvijezda Bruce Willis u filmu "Once Upon a Time in Venice" tumači ulogu privatnog istražitelja koji kreće u ludu potragu za svojim psom nakon što mu ga je ukrala zloglasna banda.

Pogledajte trailer:

Film će na velika platna kinodvorana izaći sredinom lipnja, do tada odličnog Brucea Willisa gledajte u akcijskom trileru "16 blokova" u petak u 00:30 na RTL-u"