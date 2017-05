Bruce Willis snimat će nastavak filma „Neslomljivi“

M. Night Shyamalan na Twitteru

Skoro dvadeset godina nakon svog najboljeg filma, redatelj M. Night Shyamalan najavio je njegov nastavak. Pogledajte i najbolju snimljenu, ali izbačenu scenu koju niste mogli vidjeti ako ste gledali film.

Redatelj M. Night Shyamalan nagovijestio je u nizu svojih tvitova kako će njegov sljedeći film biti nastavak filma „Neslomljivi“ iz 2000. godine.

"Trebalo mi je 17 godina, no napokon mogu odgovoriti na najčešće pitanje koje dobivam: 'Radiš li nastavak filma Neslomljivi ili što?'", napisao je na Twitteru: "Moj novi film je nastavak i filma „Neslomljivi“ i filma „Podvojen“. Oduvijek sam želio da se ta dva filma nekako povežu u ovom trećem filmu."

It’s taken 17 years but I can finally answer the #1 question I get, “Are you making a f#&@ing sequel to Unbreakable or what?” — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) April 26, 2017

My new film is the sequel to #Unbreakable AND #Split. It was always my dream to have both films collide in this third film. — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) April 26, 2017

Otkrio je kako će se u filmu pod nazivom „Glass“ naći i glavna glumačka ekipa iz oba filma: Bruce Willis i Samuel L. Jackson iz prvog te James McAvoy i Anya Taylor-Joy iz drugog filma.

The iconic Bruce Willis returns as David Dunn — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) April 26, 2017

The incomparable @SamuelLJackson will return as Elijah Price/Mr. Glass — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) April 26, 2017

And the prodigy, @AnyaTaylorJoy will return as Casey Cooke — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) April 26, 2017

The virtuoso #JamesMcAvoy returns as Kevin Wendell Crumb, Patricia, Dennis, Hedwig, Barry, Jade, Orwell, The Beast, Heinrich, Norma, Pol- — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) April 26, 2017

U novom filmu također će ponovno surađivati s producentom Jasonom Blumom te s Universal Studijom. Scenarij je napisan, glavna glumačka postava je poznata tako da produkcija uskoro može krenuti. Film „Glass“ trebao bi izaći 18. siječnja 2019. godine.

Universal Pictures will release #Glass on January 18, 2019 all over the world. How’s that for not keeping a secret! — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) April 26, 2017

Pogledajte vjerojatno najbolje snimljenu scenu koju redatelj Shyamalan ipak nije ostavio unutar službene verzije filma „Neslomljivi“.

