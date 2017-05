Prošlo je 25 godina od Reservoir dogsa!

Možete li vjerovati?

Prošlo je četvrt stoljeća otkad su Mr. White, Mr. Orange, Mr. Blonde, Mr. Pink, Mr. Blue i Mr. Brown ušetali na platna kinodvorana i postali filmskim klasikom koji svaki ljubitelj filmova obavezno mora pogledati. Akteri kultnog filma otkrili su neke zanimljivosti koje nismo mogli ni naslutiti.

Povodom 25. godišnjice kultnog filma "Reservoir Dogs" na Tribeca Film Festivalu okupili su se Steve Buscemi (Mr. Pink), Michael Madsen (Mr. Blonde), Quentin Tarantino (Mr. Brown), Harvey Keitel (Mr. White) i Tim Roth (Mr. Orange) i otkrili neke dosad nepoznate stvari o stvaranju kultnog filma. Iako je film zaradio svega 1,8 milijuna dolara, uvijek će se smatrati klasikom Quentina Tarantina.

Tarantino je htio da jednu od uloga glumi James Woods, ali je njegov agent odbio sve Tarantinove novčane ponude. Kad je kasnije Woods to saznao, otpustio je agenta.

Najpoznatija scena filma je ona u kojoj Mr. Blonde, kojeg tumači Michael Madsen muči policajca Marvina. Michael Madsen ima snažnu odbojnost prema nasilju i iznimno mu je teško bilo snimati scenu mučenja i uopće nije uvježbao scenu sadističkog plesa. U scenariju je samo pisalo da Mr. Blonde manijakalno pleše uokolo. Madsen, kojeg fanovi filma i danas mole da za njih pleše na pjesmu Stealers Wheela - Stuck In The Middle With You, ispričao je "Sjetio sam se čudnog pokreta koji je Jimmy Cagney izveo u jednom filmu koji sam nešto prije toga pogledao pa sam na temelju toga počeo improvizirati".

Na 35. sekundi je pokret koji je inspirirao Madsena na ples koji će zauvijek obilježiti njegovu karijeru:

Glazbenik Tom Waits bio je na audiciji za ulogu u filmu, Tarantino mu je zadao da pročita tekst pjesme"Like A Virgin" . "Samo sam htio čuti kako će to izgovoriti Tom Waits", otkrio je Tarantino. "Osim Harveya Keitela, on je bio prvi koji mi je dao kompliment za scenarij. Rekao je da je odličan, da je čista poezija. Nitko prije nije moj rad nazvao poetskim, a kad to kaže pravi pjesnik, to je stvarno dobar osjećaj", prisjetio se Tarantino.

Usred prvog prikazivanja filma na Sundance festivalu upalila su se svjetla u dvorani. A kad su ih ponovno ugasili, nestalo je struje. "Pomislio sam: 'OK, znači ovako to izgleda kad gledaš svoj film u javnosti. Totalna katastrofa", rekao je Tarantino.

Iako je teško zamisliti da toliko krvi lipti kazališnim daskama, Tarantino je razmišljao o tome da cijelu stvar pretvori u kazališnu predstavu. "Uvježbavali smo scene dva tjedna prije snimanja, što je u Hollywoodu nezamislivo, a skoro smo produžili i na četiri jer je Quentin počeo razmišljati o tome da film pretvori u predstavu", rekao je Keitel.

Mnogi gledatelji nisu mogli podnijeti toliko nasilja pa su masovno napuštali dvoranu za vrijeme prikazivanja filma. Tarantino je zato tijekom gostovanja na festivalima počeo brojiti koliko je ljudi izašlo: "Jednom je 33 ljudi odjednom napustilo dvoranu", rekao je. Film nisu mogli podnijeti čak ni u Španjolskoj na festivalu Sitges na kojem se uglavnom prikazuju horori. Tad je izašlo pet ljudi, a među njima je bio i Wes Craven, tvorac najpoznatijih horor filmova “Strah u Ulici brijestova“ i „Vrisak“.

