Chris Pratt: Od stripera i beskućnika do hollywoodske zvijezde

Pogledajte trailer za sutrašnju premijeru novog kinohita "Čuvari galaksije 2", čiji je glavni glumac u mladosti radio kao konobar u restoranu koji nije dobro poslovao pa je često jeo ostatke s tanjura gostiju jer ne bi dovoljno zaradio od napojnica. Danas je jedan od najpopularnijih i najuspješnijih glumaca Hollywooda.

Sada popularni holivudski glumac, Chris Pratt u mladosti je bio izbačen s koledža pa je, kako bi preživio, danju prodavao kupone za popuste, a noću radio kao striper. Nakon toga je bio beskućnik na Havajima, spavajući u kombiju na plaži. U zadnjih nekoliko godina od nepoznatog mladića postao je prava filmska zvijezda uz pomoć tri glavne uloge u obećavajućim filmskim franšizama: “Čuvari galaksije”, “Jurski svijet” i “Lego film”, čija ukupna svjetska zarada uskoro dostiže vrtoglavih 3 milijarde dolara.

Na početku veze sa sadašnjom suprugom, glumicom Annom Faris, s kojom je u braku od 2009., imao je dogovor da će oboje staviti karijere ispred svega. Pratt je ispričao: „Bilo je 'Dragi, ako uzmeš posao onda ideš u Istanbul na pola godine, i ići ćeš. Spakirat ću ti stvari. Skajpat ćemo svaki dan. Trebaš živjeti svoj san, ja živim svoj san. To ćemo i napraviti.'“ I tako je bilo i uspjeli su. Imaju četverogodišnjeg sina Jacka i međusobna potpora im je najvažnija.

