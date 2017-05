Avion Charlieja Sheena prisilno prizemljili zbog droge

pronjušili ga cijelog

Vraćajući se s tulumarenja iz Cabo San Lucasa u Meksiku, popularni glumac morao je sletjeti u San Diegu i avion predati u ruke federalne policije.

Prošlog petka Savezna pogranična policija naredila je prisilno slijetanje privatnog aviona popularnog glumca Charlieja Sheena u zračnu luku Brown Field u San Diegu kako bi proveli istragu i provjerili ima li nedozvoljenih opijata unutar aviona.

Charlie Sheen's private plane 'ordered to land by police for drug inspection following bender in Mexico' https://t.co/j9f0XIeqIN — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 28. travnja 2017.

Pedesetjednogodišnja kontroverzna zvijezda pokorila se zapovijedi federalne policije. Sheen se sa svojim gostima i posadom iskrcao iz aviona i predao ga vlastima. Izvukli su svu prtljagu i posložili je na pisti. Policijski psi pronjušili su sve, no jedan je pas alarmirao i počeo grebati po jednom koferu. Ispostavilo se da je to ipak bio lažan alarm. Za to vrijeme, ispričao je svjedok cijelog događaja, Sheen je pripit otišao na toalet i vratio se vidno omamljen. Kako policija ništa nije pronašla, Sheenov avion je opet mogao slobodno uzletjeti.

