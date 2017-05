Poljska drama koja je osvojila brojne nagrade večeras na RTL2!

'U IME...'

Najteža bitka događa se u nama.

Adam (Andrzej Chyra) u svojoj dvadeset prvoj godini otkriva svećenički poziv. Živi u jednom selu u ruralnom dijelu Poljske i radi s tinejdžerima s problemom u ponašanju. Njegovu pozornost pokušava privući djevojka Ewa (Maja Ostaszewska), koju on, naravno, odbija, ali svećenički celibat nije jedini razlog za to. Adama oduvijek privlače muškarci te je iz tog razloga i odlučio postati svećenik, kako bi zatomio svoju seksualnu orijentaciju. No, kada upozna samozatajnog Lukasza (Mateusz Kosciukiewicz), sina jedne skromne seoske obitelji, Adamova samokontrola, svećenički poziv i apstinencija naći će se na velikoj kušnji.

Hvaljena i nagrađivana poljska drama o svećeniku homoseksualnog opredjeljenja, „U ime…“, redateljice i scenaristice Malgorzate Szumowske, prikazana je 2013. godine. Iste godine film je osvojio nagradu za najbolji igrani film na 63. Berlinaleu, prikazan je i na poznatom Frameline filmskom festivalu u kazalištu Castro, u San Franciscu, što mu je dalo zasluženu titulu izvanserijskog filma. Redateljica Malgorzata Szumowska spada među najpoznatije poljske filmaše današnjice i dobitnica je najvažnijih filmskih nagrada u Poljskoj, producirala je, režirala i napisala niz nagrađivanih igranih i dokumentarnih filmova.

Njezina prva dva filma, „Sretan čovjek“ iz 2000. i „Stranac“ iz 2004. godine bili su nominirani za nagradu europskog filma kao otkriće godine, a „33 scene iz života“ dobio je nagradu Srebrni leopard na Filmskom festivalu u Locarnu, u Švicarskoj, dok je noviji film „Tijelo“, premijerno prikazan na filmskom festivalu u Berlinu 2015. godine, osvojio Srebrnog medvjeda za najbolju režiju te potvrdio da se radi filmašici koja redovito isporučuje samo najbolje što filmski svijet može ponuditi.

Budite uz RTL 2 od 03:15!