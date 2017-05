Joe Mantegna dobio ulicu u Chicagu

Kako popularni glumac u slobodno vrijeme sudjeluje u raznim humanitarnim akcijama, od dijeljenja hrane beskućnicima do pomoći u rehabilitaciji raznih veterana, grad Chicago odlučio je zahvaliti mu se i dodijeliti jednoj ulici njegovo ime.

Jučer je grad Chicago šezdesetdevetogodišnjem glumcu iz serije „Zločinački umovi“ želio iskazati čast i dio Avenije Armitage, gdje je Joe Mantegna živio na početku svoje karijere, nazvali su „Joe Mantegna way“.

Congrats to our dear friend @JoeMantegna on his street naming ceremony at @RiverShannonPub ! A special thanks for the continued support! pic.twitter.com/pZDJus2H52