Nacrtajte omiljenog junaka iz filma i osvojite vrijedne darove!

Čuvari galaksije Vol.2

Već i vrapci na grani znaju da su Čuvari galaksije u distribuciji 2i Filma stigli u kina!

Drugi nastavak blokbustera od jučer se prikazuje na velikom platnu, a mi imamo darove za najveće i najkreativnije mlade fanove! Sve što trebate učiniti je nacrtati omiljenog lika iz filma i scan ili fotografiju crteža poslati na mail rtl@rtl.hr.

Sniman uz posve novu zvučnu pozadinu Awesome Mixtape #2, Marvel Studios, film Čuvari galaksije Vol. 2 nastavlja pustolovinu ekipe koja prelazi granice svemira. Čuvari se moraju boriti da održe svoju novostečenu obitelj na okupu dok otkrivaju tajnu pravog porijekla Petera Quilla. Stari neprijatelji postaju saveznici, a fanovima omiljeni likovi iz klasičnih stripova priskočit će u pomoć našim junacima dok se Marvel Cinematic Universe nastavlja širiti. U glavnim ulogama su Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker i Karen Gillan, a film je režirao James Gunn.

A najbolji uvod u drugi nastavak ovog sjajnog filma je TV premijera prvog nastavka Čuvara galaksije, koja se prikazuje u nedjelju u 20 sati na RTL-u!

Nakon smrti majke, mladog Petera Quilla (Chris Pratt) sa Zemlje otimaju Ravagersi, grupa izvanzemaljskih pirata, koju predvodi Yondu Udonta (Michael Rooker). Dvadeset šest godina kasnije, na planetu Moragu Quill krade vrijednu sferu, no napadne ga Korath (Djimon Hounsou), kojeg šalje Kree Ronan (Lee Pace). Iako Quill uspije pobjeći, Yondu doznaje za njegovu krađu te objavljuje tjeralicu, dok Ronan šalje ubojicu Gamoru (Zoe Saldana) da vrati sferu. Quill pokušava prodati sferu u Xandaru, u glavnom gradu carstva Nova, no Gamora postavi zasjedu i pokušava se domoći sfere. U obračun se upletu i dvojica lovaca na glave, genetički, tj. kibernetički modificirani rakun Rocket (Bradly Cooper) te Groot (Vin Diesel), čovjekoliko drvo.

Službeno deseti po redu u nizu velikih blockbustera Marvelovog Cinematic Universa, „Čuvari galaksije“, koji je u kina isporučio Walt Disney studio, a donijela nam ista skupina producenta (Victoria Alonso, Louis D' Esposito, Stan Lee, Jeremy Latcham, Kevin Feige…) zadužena za sjajne „Avengerse“, ostvario je u ljeto 2014. na kinoblagajnama impresivnu zaradu od 773 milijuna dolara u svijetu i tako postao najveći film o superjunacima iste godine. Do „Čuvara galaksije“, redatelj James Gunn ipak je bio najpoznatiji kao scenarist – sjećamo se njegovog sjajnog „Dawn of the Dead“, koji je režirao Zack Snyder, no nakon prvog dijela „Čuvara“ ipak je ova Marvelova priča o superjunacima, čiji drugi dio upravo igra u kinima, a uskoro kreće u realizaciju i treći dio, nešto je prema čemu ćemo ga najčešće povezivati. Nominiran na Oscarima za najbolju masku i specijalne efekte, „Čuvari galaksije“ nije ostao dužan niti na ostalim područjima. Srčan kako već i jesu filmovi o superherojima, prepun šala i akcije, film predstavlja prvoklasnu zabavu od prve do posljednje minute, u kojoj sudjeluju Chris Pratt, kojeg znamo iz „Jurassic World“, ovogodišnjih „Passangers“, ali ga ipak najviše volimo u humorističnoj seriji „Parks and Recreation“, Zoe Saladan, koju smo gledali u „Star Treku“ i „Avataru“, Vin Diesel i Bradly Cooper, koji su dali glasove Rocketu i Grootu te drugi.

Ne propustite pogledati Čuvare galaksije u nedjelju u 20 sati na RTL-u i nacrtati svog omiljenog junaka Čuvara galaksije Vol.2.

Radove šaljite do ponedjeljka, 8. svibnja, kada ćemo objaviti čak tri dobitnika!