David Spade snima novi zabavni projekt

NE MIČE SE OD KOMEDIJE

Radi se o Netflixovoj komediji Who Do You Think Would Win?

Njemu će se pridružiti i dobro poznata komičarska imena Bridgit Mendler, mladi glumac Joey Bragg, Matt Shivley te Jackie Sandler. Svi oni bit će pod redateljskom palicom Tylera Spindela, koji snimanje dovodi u Boston.

Radnja prati dva prijatelja koji nenamjerno izazovu sukob u svađi o tome čiji je tata jači. Jedan od očeva svoju misiju shvati preozbiljno i ondje kreće urnebes. Na projektu će raditi i dio tima koji je odan Adamu Sandleru, tako da je smijeh zagarantiran.

Za sada je to najviše informacija dostupnih javnosti, a dok ne doznamo nešto više, vi imate priliku Davida Spadea pratiti u seriji Pravila igre na RTL2!