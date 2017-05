Kirsten Vangsness dobila najvrijedniju nagradu

Poznata glumica iz serije Zločinački umovi podijelila je fotografiju kazališne nagrade koja ju je do sada najviše dirnula.

Popularna glumica Kirsten Vangsness podijelila je na svom profilu fotografiju i napisala koliko je dirnuta i počašćena zbog iste. The unusual suspects kazalište je u kojem je glumica pomagala djeci na glumačkim probama i pokazala im da u životu mogu postići sve što žele i oko čega se potrude.

Dirnuta glumica je napisala uz fotografiju: "Oni djeci umjetnost donose svoj sasvim drugačiji način. Počašćena sam što sam počašćena."

My @USTheatreCo Award! They are STELLAR & bring arts programs to kids in a really transformative way. I am honored I was honored. pic.twitter.com/bCWw5IbKLy