Voditeljica prebrodila strah: nećete vjerovati što je napravila!

Ajmo svi nauciti nesto sto smo uvijek htjeli a nismo imali dovoljno novaca,zivaca,hrabrosti,vremena i biti ponosni na sebe.Moze? #dostarutine #prvostojpazvijezda #carpediem #narodni

A post shared by Doris Pinčić Rogoznica (@dorispincicrogoznica_doda) on May 7, 2017 at 10:57pm PDT