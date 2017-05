Debra Messing objasnila zašto su Americi sada potrebni 'Will i Grace'

Ususret povratku na male ekrane, jedna od glavnih akterica objasnila je zašto misli da je sada dobro vrijeme za 'comeback'.

'Da budem iskrena, nikad nisam mislila da postoji šansa da se serija vrati na televiziju nakon 11 godina stanke. Ali ovo što se sada događa je ispravno!' rekla je nedavno Debra Messing. 'Ovo je savršen spoj kulture i politike. Trebam se smijati, ovo je bila stresna godina i želim nasmijati ljude!' nastavlja glumica.

NBC je početkom ove godine najavio mogućnost povratka dobro poznate ekipe kada je snimljen kratki skeč ususret predsjedničkih izbora. Ipak, nitko nije bio siguran da će se snimati još epizoda – sve do sada.

Here we go again, honey. #WillAndGrace pic.twitter.com/ndj1zHHmN5