Vodimo vas u novu uspješnu detektivsku zagonetku!

'SMRT U RAJU'

Otkrijte kako je to kad dobijete sve što ne volite!

Na karipskom otoku Saint-Marie ubijen je britanski policajac, a zadatak da istraži njegovu misterioznu smrt, dobiva kolega Richard Poole, poslan iz londonskog ureda. Međutim, za uštogljenog Engleza, najveći neprijatelj nije tajanstveni ubojica, koliko sunce, more, pijesak i lokalno stanovništvo. Nakon rješavanja slučaja smrti svoga prethodnika, Poole ostaje u "raju" postavši novo pojačanje lokalne policijske ekipe.

Richardov tim ima svoj način rada, zastarjeli no uspješni. Njegova partnerica Camille Bordey je vrlo sposobna, pametna žena, koja u istragama često svoju intuiciju. Iako detektiv Poole nikad ne bi javno priznao, njih dvoje su savršen par u rješavanju slučajeva. S druge strane, policajac Dwayne Myers previše je blizak s kriminalcima, no baš zbog toga ima prvi potrebne informacije, a Fidel Best je vrlo iskren i radišan mladi policajac, koji se svakim danom sve više želi iskazati pred Richardom. Cijeli je tim savršen, koji zahvaljujući svojim vještinama, rješavaju nevjerojatna ubojstva u najljepšim uvjetima.

