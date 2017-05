Clint Eastwood snima još jedan film o terorizmu ali i herojima

JOŠ PATRIOTIZMA

Vremešni glumac baš voli teške priče!

Radi se o ekranizaciji knjige The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes koju su napisali Anthony Sadler, Alek Skarlatos i Spencer Stone uz pomoć Jeffreyja E. Sterna.

Upravo spomenuti trojac našao se u vlaku koji je u kolovozu 2015. godine kretao iz Bruxellesa za Pariz te u kojem je terorist pod okriljem ISIS-a prijetio više od 500 putnika. Zahvaljujući Sadleru, Skarlatosu i Stoneu terorist je neutraliziran što je značilo da su oni heroji. Eastwood se tematike suvremenih američkih heroja dotaknuo u filmovima Sully s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi te u Američkom snajperu gdje je glavnog lika odglumio Bradley Cooper. Film je još uvijek u samim začecima, a dok ne dođe u kina slavnog frajera gledajte na RTL2 u Blijedom jahaću u subotu u 02:20!