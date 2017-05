Očinskoj ljubav nema kraja – Massimo čestitao rođendan svojoj kćerki!

Najvažniji i najposebniji datum u kalendaru života mame Eni i tate Massima. Mirnin rođendan. ���� #voljetcudokocisenezatvore #razlogdabudemtu #MassimoSavic

A post shared by Massimo (Official) (@massimo.official) on May 8, 2017 at 2:21am PDT