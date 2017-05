Woodstock? Ne! Tisuće ljudi odlučilo fotelju zamijeniti vježbanjem!

BUDI FIT!

Ako ste jučer prošetali Jarunom i stigli do trim-staze, znači da ste stigli ondje prije 18 sati, jer ako ste došli malo iza 18 više se niste mogli približiti mjestu gdje je trener Mario Mlinarić krenuo održavati jednomjesečne besplatne treninge!

I dok su neki mislili da je riječ o 'Woodstocku', drugi su brzo shvatili da tisuće ljudi zapravo vježba!

Jučerašnji prvi trening iz kuća je izvukao toliko ljudi da je ovo postalo drugo najmasovnije okupljanje u Hrvatskoj, a Mariju su na vježbanje stigli i bivši kandidati 'Života na vagi', koji su mu podrška, baš kao što je on bio i njima svih tih dana u kući. Tako niti pobjedniku Ivanu Kroli, ali niti Gabi, Ani, Katarini, Vlatki, Darjanu, Vedranu, Marku, i ostalima, nije bilo teško vježbati sa svojim trenerom i još tisuću ljudi.

A iako je vrijeme ovih dana kišovito, Mario kaže da odustajanja nema. 'Bez obzira na vrijeme, svaki dan će biti treninzi, osim ako baš munje ne počnu sijevati! A s obzirom da je kiša nismo još stavili zvučnike i pozornicu, no čim počnu topliji dani, doći će i to', otkriva Mlinarić koji je oduševljen odazivom. 'Ja sam prezadovoljan, drago mi je da smo toliko ljudi maknuli iz svojih fotelja i da smo im dali smjernice kako vježbati i kako se hraniti!', rekao je Mario s kojim na Jarunu, na trim-stazi kraj Jaruna možete vježbati svakim radnim danom od 18 sati, sve do 08. lipnja.