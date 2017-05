Francuski policajci na putu 'preko bare'

NE PROPUSTITE U 11:45 SATI, NA RTL KOCKICI!

New York nije bio spreman za njih.

Žandari iz St. Tropeza pozvani su u New York na policijsku konferenciju. Iako su trebali otići sami, Cruchotova (Louis de Funès) kći Nicole (Geneviève Grad) odluči im se pridružiti jer misli da je to idealna prilika da konačno vidi veliki grad. No Cruchot joj zabranjuje jer to nije sukladno propisima i moglo bi naštetiti njegovoj karijeri. Kada brod stigne u New York, Nicole je uhvaćena bez putovnice, vize i novaca pa je imigracijski službenici odvedu u francusku ambasadu. No spasi je američki novinar koji se sprema napisati romantičnu priču o francuskoj sirotici, koja je slijedeći svoje snove, stigla u Ameriku.

Drugi nastavak filmskog serijala o luckastim žandarima vodi nas u New York. Ovaj, kao i ostale, režirao je Jean Girault, dok su glavne uloge žandara, koji će nas pratiti i kroz ostale dijelove, pripale Louisu de Funèsu, Michelu Galabru, Christianu Marinu, Guyu Grossou, Michelu Modou i Jeanu Lefebvreu. Tu je i dražesna Geneviève Grad, u ovoj šarmantnoj tzv. fizičkoj komediji iz 60-ih prepunoj urnebesnih doživljaja francuskih redarstvenika - od jurnjave u taksijima, strke po gradilištu pa do obračuna bandi i koreografiji poput one iz „Priče s zapadne strane.“

