Russell Crowe glumit će u ekranizaciji knjige Arc of Justice

NOVI VELIKI PROJEKT

Povjesničar Kevin Boyle napisao je knjigu čija će priča po drugi put šokirati javnost.

Punog imena Arc of Justice: A Saga of Race, Civil Rights, and Murder in the Jazz Age, knjiga je izdana 2004. godine i odmah je podigla puno prašine. Radi se o priči koja prati rasistički val koji je 1920. zahvatio Detroit u doba kada je ondje cvjetala jazz scena.

U ulogu glavnog lika uživjet će se David Oyelowo, a njemu uz rame bit će i glumački senior Russell Crowe. Jose Padilha, koji stoji iza slavljene serije Narcos, preuzet će redateljsku palicu a novac u film ulaže Mark Gordon Company.

To su sve trenutno dostupne informacije, a dok ne saznamo nove vijesti, Russella Crowa gledajte u filmu Robin Hood ovog vikenda na RTL-u!