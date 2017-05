Robin Hood pokreće pobunu protiv nesposobnog kralja

Ne propustite u 20 sati!

Više od odmetnika, Hood je ratnik i heroj.

Godina je 1199. Robin Longstride (Russell Crowe) je strijelac i veteran u vojci kralja Richarda Lavljeg Srca (Danny Huston). Nakon opsade dvorca Chalusa u Francuskoj, na poziv kralja, umoran do rata, Robin odlazi do Richarda uvjeren da ga je ovaj pozvao da mu pruži iskreni pogled i prognozu dosadašnjih ratnih kretanja. Kada Robin da svoj pošteni osvrt, zajedno sa svojim kolegama strijelcima Allanom A’Dayleom (Alan Doyle), Willom Scarlettom (Scott Grimes) te vojnikom Malim Johnom (Kevin Durand) nađe se u zatvoru, no ipak ne zadugo. Napad na dvorac se nastavlja, kralj u napadu pogine te se Robinu i prijateljima ukaže prilika za bijeg.

Negdje na pola puta između legende i istinitih događaja, daleko od utjecaja romantike, velik filmaš Ridley Scott (“Blade Runner”, “Alien”, “Prometheus”, “Gladiator”) snimio je “Robina Hooda”. Hood ima manje vrlina te je predstavljen kao pravi ratnik, čovjek svog vremena, a čitava priča tj. Scottova vizija čini se realnija od prijašnjih „mekanih“ verzija o odmetniku koji se krije u šumi. Scott je tražio Russella Crowa za glavnu ulogu, očigledno imajući na umu njegovu čvrstu i prgavu narav, koja je tako dobro funkcionirala u “Gladijatoru”. U ostalim ulogama našao se niz velikana poput lijepe Cate Blanchett kao Marion Loxley, Maxa von Sydowa, Williama Hurta i drugih.

