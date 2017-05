Postao je pijun u smrtonosnoj igri suludog bombaša

'UMRI MUŠKI 3'

Ne smiješ se zamjeriti čovjeku koji nema što izgubiti.

Johnu McClaneu (Bruce Willis) ne cvatu ruže. Suspendiran iz njujorške policije i pred rastavom braka, John proklinje svoju nesreću i utapa tugu u alkoholu. No Johnovim problemima tu nije kraj. Povrh svega, Simon (Jeromy Irons), brat Hansa Grubera kojeg je prije par godina John bacio s nebodera, aktivira bombu u jednoj robnoj kući te zatraži od policije da pozove Johna McClanea. Simon prijeti da će raznijeti školu ako John ne postupi točno prema njegovim uputama. Simon traži od Johna da obavi nekolicinu zadataka, pa John bjesomučno jurca po New Yorku pokušavajući shvatiti koje su Simonove prave namjere.

Ako se pokaže da je formula uspješna, ona se uz male preinake pokuša kopirati i tada nerijetko dolazi do pogrešaka. Filmski serijali često se u svojim nastavcima razvodnjavaju i obožavateljima pružaju samo velika razočaranja. No, u slučaju „Umri muški 3" situacija je potpuno obrnuta. Štoviše, koliko god je prvi dio „Umri muški" bio akcijski klasik, a drugi gotovo satira originala, treći je pun pogodak. To je odlično režiran film, prepun napetih scena, dobrog scenarija i odlične glume, pa ne čudi što je od strane kritike i obožavatelja primio samo pohvale i najviše ocjene, a mnogi ga smatraju boljim čak i od prvog dijela. Kao i taj film, režirao ga je John McTiernan, a uz Brucea Willisa sjajan u ulozi negativca je Jeremy Irons, a tu je i uvijek uvjerljivi Samuel L. Jackson, u ulozi vlasnika dućana koji Johnu pomaže u razotkrivanju misterije.

