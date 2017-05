10 najboljih filmova najpopularnije legende Johna Wayna

filmska lektira

Od ukupno 179 filmova u kojima je legendarni oskarovac glumio, njemu je najdraži bio jedan potpuno drugačiji od svih ostalih. Pogledajte koji je to izvrstan film u top listi deset najboljih filmova svjetski najpoznatije vestern legende.

10. Nosila je žutu vrpcu (1949.) - jedan od najskupljih vesterna tog vremena, ali postao je veliki hit i ostao klasik do danas. Sniman je u Monument Valleyju, na južnoj granici Utahe. Snimatelj Winton Hoch osvojio je Oscara 1950. za najbolju snimku u boji.

9. Sinovi Katie Elder (1965.) - film je poznat po jednoj od najočitijih pogrešaka koje se događaju u vesternima. John Wayne je tijekom finalne bitke ispalio 13 metaka od mogućih 6. Ironično, jer je Wayne nekoliko godina na početku holivudske karijere radio na provjeri kontinuiteta u filmovima.

8. Revolveraš (1976.) - nominiran za Oscara za najboljeg redatelja. Posljednji Waynov film. Umro je tri godine kasnije.

7. Fort Apache (1948.) - jedan od prvih autentičnih i suosjećajnih prikaza Indijanaca koji su bili uključeni u Američki građanski rat.

6. Mirni čovjek (1952.) - film je najpoznatiji po raskošnom prikazu irskog sela i dugom, polukomičnom obračunu šakama Waynea i Victora McLaglena. Zaradio je sedam nominacija za Oscara, između ostalih i onu za najbolji film, a osvojio je dva: John Ford osvojio je svog četvrtog i posljednjeg Oscara. Winston C. Hoch i Archie Stout dobili su nagradu za najbolju snimku. Victor McLaglen bio je nominiran u kategoriji najboljeg sporednog glumca. Scena iz filma pojavljuje se u filmu E.T.. E.T. gleda scenu u kojoj Wayne zgrabi O'Haru za ruku i poljubi je. John Wayne je izjavio kako mu je ovo najdraži film u karijeri.

5. Najduži dan (1962.) – iako najskuplji crno-bijeli film u povijesti (sve do Schindlerove liste 1993.), jedan je od najuspješnijih holivudskih filmova '60-ih, a studiju 20th Century Fox je značajno pomogao preživjeti posljedice financijskog debakla izazvanog filmom Cleopatra. Dobitnik dva Oscara za najbolju fotografiju i za najbolje efekte, te još tri nominacije za najbolji film, najboljeg redatelja i najbolju montažu.

4. Crvena rijeka (1948.) – iako snimljen 1946., premijerno je prikazan tek 30. rujna 1948., jer je Howard Hughes tužio Howarda Hawksa i United Artists, tvrdeći da je film presličan Hughesovom filmu Odmetnik. Nominiran je za Oscare za montažu i za najbolju originalnu priču.

3. Poštanska kočija (1939.) - uloga koja je Waynea afirmirala kao filmsku zvijezdu. Prvi zvučni film redartelja Johna Forda. Osvojio je dva Oscara 1940. godine, Thomas Mitchell za najboljeg sporednog glumca i za glazbu. Nominiran je i za Oscare za najbolji film, najboljeg redatelja, umjetničku produkciju, najbolju crno-bijelu snimku i montažu. Smatra se jednim od najutjecajnijih filmova ikad snimljenih. Orson Welles tvrdio je kako je knjiga snimanja bila savršena te kako je gledao film više od 40 puta prije snimanja svog filma, Građanin Kane 1941. Akira Kurosawa rekao je kako je ovo jedan od njegovih najdražih filmova i kako je utjecao na njegov film Sedam samuraja 1954.

2. Čovjek koji je ubio Libertyja Valancea (1962.) - nominiran za Oscara u kategoriji najboljih kostima. Uz filmove Tragači i Moja draga Clementine, smatra se jednim od najboljih vesterna Johna Forda.

1. Tragači (1956.) – smatra se jednim od najboljih filmova kinematografije. Redatelji Martin Scorsese i George Lucas tvrde da je ovo najznačajniji film 20. stoljeća, dok ga je Entertainment Weekly proglasio 13. najboljim filmom svih vremena. Dobitnik je Zlatnog globusa 1958.

Johna Wayna gledajte u vesternu "Pljačkaši vlaka" u nedjelju u 03 sata na RTL2.