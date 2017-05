Stephenu Fryu nedostaje prijatelj i pisac Douglas Adams

Danas su se na društvenim mrežama pojavili postovi u spomen na britanskog dramaturga i pisca, tvorca Vodiča kroz galaksiju za autostopere, Douglasa Adamsa, koji je umro na današnji dan 2001.

Engleski glumac Stephen Fry na svom je Twitter profilu objavio post u kojem je napisao kako mu silno nedostaje Douglas Adams, koji je umro prije 16 godina te dodao "Kakav neponovljiv um. Volio bih da si ovdje, stari prijatelju."

The entirely wonderful & always sorely missed #DouglasAdams died this day 16 years ago. A mind like no other. Wish you were here, old friend