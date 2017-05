Burt Reynolds prezire svoju golu fotografiju iz Cosmopolitana

promjena pod stare dane

Sada kada je pogrbljeni starčić, Burt Reynolds tvrdi kako ga je sram što je tako bahato izgledao na fotografiji za najpopularniji ženski časopis iz 1972. na kojoj je samo rukom prekio "strateško mjesto". Ali po samozadovoljnom osmjehu na toj, ali i drugim njegovim fotografijama iz prošlosti teško da mu itko može povjerovati.

U interviewu koji je nedavno dao osamdesetjednogodišnji holivudski glumac Burt Reynolds rekao je kako uistinu mrzi fotografiju na kojoj je potpuno gol, a izašla je u časopisu Cosmopolitan 1972. čiji je broj zbog iste prodan u 1,5 milijuna primjeraka.

„Prođe me jeza kad vidim tu fotografiju. Pomislim kakav ego manijak trebaš biti da napraviš tako nešto,“ te nastavio kako mu je žao što je to napravio i da se tada on nije htio tako fotografirati, ali ga je okolina prisilila i rekla kako će uživati. „Ali nisam uživao,“ završio je Reynolds.

