Bruce Willis nastavit će dvije popularne filmske priče

Radi se o filmovima Unbreakable i Split, koje je snimio sa Samuelom L. Jacksonom.

Oba su filma majstorska dijela redatelja M. Nighta Shyamalana, koji je doživio ponovni uzlet. Unbreakable iz 2000. i Split s Jamesom McAvoyem s početka ove godine specifične su priče koje su svi filmofili i kritičari hvalili.

My new film is the sequel to #Unbreakable AND #Split. It was always my dream to have both films collide in this third film.