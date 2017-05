Charlie Sheen baš uvijek mora kršiti pravila

Nestašna holivudska zvijezda objavila je fotografiju kojom opet potvrđuje da se ne pokorava nikad, pa ni tad!

Popularni glumac Charlie Sheen obožava kršiti pravila, što je opetovano dokazao još jednom fotografijom, koju je ponosno objavio na svojim društvenim profilima i uz koju je inspiriran fotografijom Franka Sinatre napisao "Mi to činimo na naš način..." Naime, u inat upozorenju na ploči kako je u prostoru pušenje zabranjeno, nestašni pedesetjednogodišnjak zapalio je cigaretu i frajerski pozirao.

we did it,

OUR way...



