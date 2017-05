Kako se snimao novi spot popularne Tini

Gracias por todos sus increíbles mensajes #SiTuTeVasVideoClip espero que lo estén disfrutando� Mañana en mi canal pueden ver todo lo que paso detrás de las cámaras #SiTuTeVasMakingOf � Thank you so much for all of the amazing comments and love for my Si Tu Te Vas video!! I love it so much and i'm glad you do too. Tomorrow on my channel you can see what happened behind the scenes in my #SiTuTeVasMakingOf �

A post shared by Tini Stoessel (@tinitastoessel) on May 11, 2017 at 2:06pm PDT