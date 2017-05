John Noble pridružio se ekipi 'Knjižničara'

Fantastičan karakterni glumac bez obzira na svoje godine neumorno radi, putuje i snima. Nakon serija 'Na rubu' i 'Sanjiva dolina', objavio je kako je red stigao i na 'Knjižničare'.

Šezdesetosmogodišnji australski glumac najkarakterističnijeg glasa John Noble na svom Twitter profilu tvitao je sljedeću poruku "Odličan radni tjedan na novom projektu u Torontu. O tome još ne smijem pričati. Ali zbogom dobra stara Sanjiva, pozdrav Knjižničari."

Great week working on a new show in Toronto. I'm gagged from talking about about it yet�

But bye bye dear old Sleepy, hello Librarians�