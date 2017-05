Mobing je potrebno spriječiti u korijenu

'POTRAGA'

One su nježne, one su tople i brižne.

One imaju puno posla i vlastitih briga ,ali s lica im ne silazi osmijeh. To je zato što su one tete u vrtiću i brinu za našu djecu da bismo se mi mogli bezbrižno posvetiti svojim obvezama. Teško je zato pomisliti da su one meta zlostavljanja na radnom mjestu zbog čega su u Zagrebu izišle na ulice.

Zbog prijava za mobbing upravo u vrijeme snimanja svjedočanstava nekih od djelatnika iz zagrebačkih vrtića za 'Potragu', smijenjena je jedna ravnateljica. No, u sindikatu kažu - to nije usamljen slučaj.

Priču u 19:10 sati donosi reporter Andrej Dimitrijević.