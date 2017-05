Vratili su se legendarni 'Will i Grace'

Stigao je prvi trailer za novu sezonu popularne serije.

Prvi trailer za omiljenu humorističnu seriju 'Will i Grace' traje preko pet minuta i pokazuje zgode i nezgode slavne televizijske četvorke, koju ćemo gledati u novih 12 epizoda.

Deveta sezona omiljene serije počinje ove jeseni, no točan datum još nije poznat, kako javlja NBC. Nove epizode donose četiri omiljena lika koji su osvojili gledatelje tijekom zadnjih osam sezona.

U službenom traileru Debra Messing izražava zabrinutost za ponovno oživljavanje serije i pita se hoće li sve moći biti kao prije. Tu su naravno i Will, Karen i Jack koji će u svom prepoznatljivom stilu otjerati sve njezine brige.

