Matthew McConaughey zna što njegova publika voli!

ZAŠTITNI ZNAK

Alright, alright, alright!

Te tri tvrdnje obilježile su uvijek uzlaznu karijeru zgodnog i sposobnog Matthewa. Zanimljivo je da su to ujedno i prve riječi koje je izgovorio u filmu (Dazed and confused, iz 1992.). Ondje je to označilo zadovoljstvo njegovog lika koji je u autu, sluša rock and roll, pritom je napušen a u blizini je zgodna djevojka. Kasnije mu je to postala svojevrsna mantra i zaštitni znak, pa je tako nedavno gledao utakmicu dok mu je na glavi bila kapa s jednostavnim bijelim slovima 'alright'. Obožavatelji su mu davali svoje kape i ulaznice, a on ih je rado potpisivao. Neki od njih otišli su i korak dalje napravivši kompilaciju u kojoj Matthew izgovara svoju frazu. Uživajte!

