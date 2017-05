Slavna Joanna Lumley jedva je preživljavala kao samohrana mlada mama

Težak život popularne Patsy

Život sedamdesetjednogodišnje slavne dobitnice prestižnih nagrada nekoć nije bio nimalo fantastičan. Zamalo je odbila glumiti Patsy jer je bila uvjerena kako se Jennifer Saunders ne sviđa. Na svu sreću, nije to učinila.

Zvijezda kultne britanske humoristične serije „Pa to je fantastično“, legendarna Joanna Lumley, kao samohrana mlada majka, prije negoli je dobila uloge u serijama "The New Avengers" i "Coronation Street", jedva je spajala kraj s krajem.

U nedavnom intervjuu je ispričala: „Nisam si mogla priuštiti hladnjak tako da sam mlijeko držala na prozorskoj dasci i dijelila sam istu haljinu s dvije cimerice. Bila su to teška vremena, imala sam bebu i nisam bila udana. Tada se nisam mogla na burzu prijaviti kao model. Pokušala sam raditi i biti roditelj, uspjela sam zaraditi za preživjeti. Sjećam se kako sam prodala odjeću i šest mjeseci večerala toast s malo ječmenog namaza. Ali dobro, nismo umrli. Nije to neka velika tragedija. Ali bilo je teško.“ Zatim je nastavila: "Kupovale smo dobre stvari iz second hand shopa, prekrojavale ih i bojile. To još uvijek volim raditi.“

