'Superžena' Dorotea prepoznaje mirise koje drugi ne primjećuju

'SUPERLJUDI' u petak u 20 sati!

Da je ljudski njuh vrlo bitan, najbolje zna 'superžena' Dorotea Pečerić, koja ima iznimno izraženo čulo mirisa.

Dorotea Pečarić ima 47 godina, dolazi iz Zagreba. Diplomirani je povjesničar umjetnosti, anglist i muzolog, a posljednjih 25 godina radi kao turistički vodič. Svoju 'supermoć' otkrila je prije desetak godina.

"Mislila sam da svi osjećaju intenzivno mirise baš kao i ja, no 2007. godine sam shvatila da imam tu nevjerojatnu sposobnost izraženog mirisa. Baš u to vrijeme sam tražila hobi i kupila sam knjigu o parfemima. To je bio okidač, jer sam mislila da sve znam o parfemima." – kazala je 47- godišnja Zagrepčanka Dorotea Pečarić, koja dodaje da neće pogoditi ime parfema već će pogoditi sastojke istoga!

Dorotea objašnjava da su mirisi puno bitniji nego što mnogi misle, a osim toga, priznaje, mogu uljepšati dan, jer kako kaže, vezuju se za najranija i najdublja sjećanja.

"To je najjače čulo koje imamo. Majka priroda nam je to dala i to moramo ga iskoristiti. Kada pročitate opis parfema, često vam se čini da je on savršen za vas, no nije to baš tako." – objašnjava Dorotea te dodaje kako postoji nekolicina ljudi s istom vještinom s kojima se ona nalazi pa tako zajedno posjećuje parfumerije i komentiraju note mirisa. Njih možemo i nazivati istinskim parfemskim znalcima, čiji je mentor bio Ivan Lozić, direktor Instituta Parfumrur Flores, prve hrvatske Niche parfumerije.

Iako neki misle da se ova super moć ne može vježbati, Dorotea otkriva suprotno.

"Može se vježbati ukoliko se izlažete različitim mirisima i pamtite ih kao asocijacije, jer mirisi naša osjetila vode na zamišljena putovanja i oživljavaju magične trenutke kojih se sjećamo." – objašnjava Pečarić, te dodaje kako su na tržnici vrlo intenzivni mirisi zbog svježih proizvoda, a posebno problematična mjesta su joj škole i čekaonice, u kojima se osjećaju svi mirisi.

U šali nam kaže da je dečko zove K9 policijski pas, jer uvijek nešto novo nanjuši. Dorotea cijeli život zna da je drugačija, a njezina vještina, odnosno čulo mirisa, tu je razliku dodatno naglasilo.

Koje će sve mirise morati prepoznati i hoće li ih pogoditi, ne propustite doznati u emisiji 'Superljudi', u petak u 20 sati.