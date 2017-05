Koliko Drew Scott zna o drugoj poznatoj braći?

Kako se njihove emisije prikazuju u 150 zemalja diljem svijeta, trenutno su blizanci Jonathan i Drew Scott najpoznatija celebrity braća. No, znaju li koju su braću pretekli u popularnosti.

Ekipa People EW Networka zadala je „par minuta mlađem“ bratu „Lovaca na nekretnine“ zabavan test u kojem je trebao pogoditi o kojoj poznatoj braći govori određena izjava. Odmah je rekao kako neće biti dobar u tome. Pogledajte je li ipak uspio odgonetnuti na koju braću se odnose ove izjave:

1. Ovoj braći dobivanje nagrada nije nepoznanica. Jedan je ove godine osvojio Oscara!

2. Ovaj glazbeni duo osvojio je naša srca. Njihov bend iz devedesetih pržio je ljestvice.

3. Ova zgodna braća su junaci, jedan od njih je Bog groma… a drugi je dečko pop zvijezde.

4. Ovaj par blizanaca šokirao je čarobnjački svijet svojim starinama.

5. Rodom su iz Dallasa. Jedan slovi za uništavatelja vjenčanja, dok drugi…

6. „Krug života“ je kratko trajao za jednog od njih. Sigurno je tome pomoglo što ga je brat gurnuo s litice.

How well does @mrdrewscott know other famous brother duos? We put him to the test! - https://t.co/k7ggcFNT2t pic.twitter.com/nxFFygawdn