Najzgodniji holivudski glumac drastično smršavio

Popularni glumac Matthew McConaughey vidno je smršavio i zabrinuo fanove.

Oskarovac Matthew David McConaughey iznenadio je sve neprepoznatljivim izgledom. Zvijezda mnogobrojnih poznatih filmova rijetko se pojavljuje u javnosti, a tijekom vikenda su svi primjetili da je drastično smršavio.

Glumac je puna četiri mjeseca bio na ekstremno niskokaloričnoj dijeti i izgubio je skoro 20 kilograma. Baza njegove dijete bila je tekućina i proteini, no rekao je da mu je psihički pritisak oko gubitka kilograma bilo najteže podnijeti.

Ovaj je vikend Matthew izveo sinove Levija i Livingstona na utakmicu, gdje su mnogi primijetili da se glumac, osim što je smršavio, potpuno zapustio.

Great WIN!!!�� All right. All right. All right!!! @McConaughey in the house��� #RallyTogether pic.twitter.com/wAKLBiK613