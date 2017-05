Umro je Chris Cornell

šokantna vijest

Iznenadna i neočekivana smrt voljenog glazbenika šokirala je i obitelj i obožavatelje dijeljem svijeta.

Sinoć je iznenada u Detroitu preminuo predvodnik rock scene devedesetih godina prošlog stoljeća, Chris Cornell.

Policija u Detroitu priopćila je kako se vjerojatno radi o samoubojstvu. Navodno je Chrisova supruga u srijedu navečer nazvala njegovog dobrog prijatelja jer je bila zabrinuta što joj Chris ne odgovara na telefonske pozive. Prijatelj je došao do glazbenikove hotelske sobe i nakon što mu nakon dužeg kucanja Chris nije odgovorio provalio je u sobu i našao ga na podu kupaonice. Frontman legendarnih Soundgardena i grupa Audioslave i Temple Of The Dog pred zagrebačkom publikom nastupio je prošle godine u travnju.

U svojoj plodnoj glazbenoj karijeri napisao i soundtrack za epozodu "Bull" iz osme sezone serije CSI. Pjesmu je kasnije snimio pokojni Johnny Cash:

