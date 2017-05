Leonardo DiCaprio u ulozi šarmantnog varalice oduševljava gledatelje!

'VUK S WALL STREETA'

Zaradi, tulumari, troši.

Godina je 1987. Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) na Wall Streetu radi za L.F. Rothschilda, pod okriljem Marka Hanna (Matthew McConaughey), koji ga upoznaje s brokerskom kulturom prožetom drogom i seksom te ga nauči prvom pravilu svakog brokera – zaradi novac za sebe. No Jordanova karijera kratkog je vijeka te završi tzv. crnim ponedjeljkom. Jordan nađe posao u pozivnom centru jedne firme dajući investicijske savjete o dionicama malih firmi. Ubrzo, zahvaljujući svom osebujnom i agresivnom stilu, zaradi malo bogatstvo na provizijama. Tada se sprijatelji sa susjedom Donniejem Azoffom (Jonah Hill) i njih dvojica osnuju svoju kompaniju. Pridruži im se nekolicina Jordanovih prijatelja, koje on uči prodaji. Kroz uvjeravanja koja su zapravo obmana, društvo diže cijene dionica koje posjeduje, prodaje ih i tako zarađuje. Ubrzo Jordan mijenja naziv firme u respektabilno - Stratton Oakmont te nakon članka u Forebesu, stotine ambicioznih financijaša pohrle k njima tražeći zaposlenje.

Jedan od najznačajnijih redatelja svih vremena, koji nam je donio bezvremene klasike poput „Mean Streets“, „Raging Bull“ i „Taxi Driver“, redatelj, scenarist i producent Martin Scorsese snimio je 2013. još jedan veliki film „Vuk s Wall Streeta“, koji će sigurno imati istaknuto mjesto u do tada već nevjerojatnoj filmografiji. Prema memoarima Jordana Belforta snimljena je kriminalistička crna komedija koja nas upoznaje s Belfortovom karijerom brokera u New Yorku te kasnije njegovom firmom Stratton Oakmont kojom se kroz „mazanje očiju“ i prevare obogatio.

Leonardio DiCaprio, koji je ujedno i ko-producent, našao se u ulozi Jordana Belforta, ulozi koja je njegovo peto pojavljivanje u nekom od Scorseseovih filmova („Bande New Yorka“, „Avijatičar“, „The Departed“, „Shutter Island“), što samo pokazuje koliko obojica uživaju u zajedničkom radu. Scorsese očigledno iz DiCaprija izvlači samo ono najbolje, no nije se jedino DiCaprio istaknuo. Jonah Hill („Superbad“, „21 Jump Street) za sporednu ulogu bio je nominiran za Oscara, Jon Favreau („Iron Man“), Matthew McConaughey („Interstellar“, „Dallas Buyers Club“), Rob Reiner („This Is Spinal Tap“), Jonna Lumley („Absolutely fabulous“) su sjajni, u filmu koji je postao najveći kinohit za Scorsesea, što se zarada na kinoblagajnama tiče, te je bio nominiran u pet najvažnijih kategorija na Oscarima – za najbolji film, režiju, scenarij, glavnog i sporednog glumca.

