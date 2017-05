Tri slatke djevojčice okrenut će život profesionalnog zlikovca naglavačke!

Gru (Rene Bitorajec) je superzlikovac, jako ponosan na svoj zadnji zločin. Uspio je ukrasti Keopsovu piramidu, a takav podvig, prema riječima njegovog kolege doktora Nefaria, tako je monumentalan da će sve druge lopove posramiti. No Gru ne želi stati te odluči otići korak dalje. Iduća meta je, ni manje, ni više nego Mjesec, koji želi smanjiti i prisvojiti.

Njegova opčinjenost Mjesecom postoji još od malena kada je maštao postati astronaut, ali njegova majka mu nikada nije pružila podršku. Plan krađe je skup pa Gru odluči posuditi novac od Zle banke, u kojoj radi gospodin Perkins, impresioniran Gruovim planom, no novac će posuditi samo ako Gru nabavi zraku za smanjivanje. Gru i njegovi mali poslušnici odlaze ukrasti zraku iz jedne baze u Aziji, no tamo sreću Vectora, koji se nada jednog dana postati najveći superzlikovac. On preduhitri Grua i sakrije zraku u svoju tvrđavu. No Gru nađe rješenje - tri sirote djevojčice Mara, Edita i Anja, koje prodaju kekse, mogu u tvrđavu ući kada god požele…

Jedna od najboljih animiranih avantura posljednjih godina, „Kako je Gru ukrao Mjesec“, iz Illumination Entertainmenta i Universalovog animiranog studija, nastala prema originalnoj priči Sergija Pablosa, u režiji Pierra Coffina i Chrisa Renauda, idealno je pogodila omjer obiteljske animirane komedije za razne uzraste.

Nemoguće je odoljeti likovima i njihovim karakterima - od zlog Grua, koji zapravo ima veliko srce, njegovih slatkih poslušnika i djevojčica koje će zavoljeti, bizarnom konceptu - koji će mali i veliki s jednakim oduševljenjem prihvatiti, šalama - od kojih neke podsjećaju na one Looney Tunesa, a druge opet dovoljno inteligentne i često vrlo neočekivane ugodno će iznenaditi stariju generaciju. Ovaj rijetko zabavan, dirljiv, duhovit, šarmantan i maštovit animirani film genijalnog scenarija i nezaboravnih likova, ne snima se često i ne smije se nikako propusti.

