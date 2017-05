Najzabavniji tajni agent vratio se na RTL!

Ne propustite u 22:15, na RTL-u!

On ne zna za strah. On ne zna za opasnost. On ne zna ništa.

Kad se dozna da je omiljene britanske dragulje netko ukrao, služba poziva svog najboljeg čovjeka, kremu nad kremama, agenta broj jedan, ali gotovo isto tako brzo kako se pojavio, agent završava tri metra ispod zemlje. Nažalost, i svaki sljedeći agent doživi isto.

Ostao je još samo jedan čovjek, Johnny English (Rowan Atkinson), za kojeg se svi nadaju da će zaštititi svoju državu, doznati tko stoji iza ubojstava njegovih prethodnika i demonskog plana krađe Kraljevskih dragulja, simbola nekadašnjeg Britanskog Carstva. Glavni osumnjičenici su tajanstveni francuski poduzetnik Pascal (John Malkovich) i zavodljiva Lorna (Natalie Imbruglia).

Johnny nije dugo u tajnoj službi i većinom je bio uredski štakor. No kada Kraljevski dragulji nestanu iz Tower of Londona, upitna je sigurnost cijelog svijeta. Nespretan, ali optimističan i nadobudan Johnny s pomoćnikom Boughom (Ben Miller) brzo djeluje u svom odlično opremljenom i specijaliziranom Aston Martinu, koristi najnovije oružje i ima pristup povjerljivim dokumentima tajne službe. On nije najbolje što britanska tajna služba ima - on je jedino što je ostalo.

Između 1992. i 1997. Rowan Atkinson glumio je špijuna sklonog nezgodama u seriji popularnih britanskih reklama za kreditnu karticu Barclaycard. Već je tada dobio ideju o snimanju filma na temelju te reklame, a nekoliko godina poslije, „Johnny English“ predstavljen je u kinima. Iako je riječ o parodiji Jamesa Bonda, Atkinson ima više zajedničkog s inspektorom Clouseauom nego tajnim agentom 007, ali je zato subverzivnosti na pretek: britanska kruna rijetko je kad doživjela takva poniženja na filmu.

