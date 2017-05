Eric McCormack u kampanji za podizanje svijesti o raku prostate

Popularnom je glumcu prije 9 godina otac izgubio bitku protiv te zloćudne bolesti.

Eric McCormack pridružio se kampanji za podizanje svijesti o raku prostate Plaid for Dad.

„Znam da možemo učiniti više. Ova bitka mi puno znači.“ Rekao je popularni glumac i naglasio kako je velik dio problema taj što je muškarcima jako teško govoriti o tome. U Kanadi čak svaki osmi muškarac oboli od raka prostate.

Special thanks to @hudsonsbay for selling our official #PlaidForDad shirts! Come get yours at Nathan Phillips Square! pic.twitter.com/Z60yBqKFvM