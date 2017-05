Rowan Atkinson snima nastavak filma Johnny English

Šest godina nakon posljednjeg nastavka ipak je započela predprodukcija nastavka filma uspješne franšize.

Universal Pictures potvrdio je kako je započela predprodukcija za novi film o Johnnyju Englishu.

Rowan Atkinson vraća se kao ne baš sretan britanski tajni agent nakon malo više od 6 godina što je prošlo od zadnjeg nastavka "Johnny English ponovo jaše".

Za sada se malo toga zna o filmu, osim da je dogovoren datum premijere za 12. listopada 2018. Filmski znalac Tom Linay objavio je to i na svom Twitter profilu:

For those interested, Johnny English 3 was added to the schedule yesterday. It's dated 12 October 2018.