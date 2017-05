Willem Dafoe je novi Vincent van Gogh

jedva čekamo

Kakve je sve žrtve morao istrpiti legendarni slikar koji si je pri kraju života odrezao uho, prenijet će nam karakterni glumac Willem Dafoe pod redateljskom klapom Izvrsnog Juliana Schnabela.

Popularni glumac Willem Dafoe utjelovit će Vincenta van Gogha u novom filmu "At Eternity’s Gate" Juliana Schnabela, koji je osvojio nagradu za najboljeg redatelja u Cannesu 2007. za "The Diving Bell And The Butterfly", a režirao je i film "Prije noći", za koji je Javier Bardem bio nominiran za Oscara. Film će producirati producent filmova "Igre gladi" i "Babel", Jon Kilik.

Radnja filma fokusira se na Van Goghov period u životu koji je proveo u Francuskoj u Arlesu i Auvers-sur-Oiseu. "Ovo je film o slikanju i slikaru i njihovom međuodnosu", rekao je Schnabel "Priču će pričati slikar. Govorit će o esencijalnim trenucima svoga života. To nije službeno stvarna priča, ovo je moja verzija. Ona kojom ću ga moći približiti gledateljima."

Willema Dafoea kao četverorukog Tarsa Tarkasa gledajte večeras u TV premijeri znanstveno-fantastičnog filma "John Carter" u 20 sati na RTL-u.