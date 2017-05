Bryan Cranston napustio savršeni životu u filmu "Wakefield"

novi film

Pogledajte trailer za provokativnu crnohumornu dramu s Bryanom Cranstonom u glavnoj ulozi.

Bryan Cranston, popularni tata iz serije "Malcolm u sredini", u filmu "Wakefield" koji je započeo svoje prikazivanje u svjetskim kinima, glumi Howarda Wakefielda koji odluči nestati iz svog života.

Dok ga njegova obitelj pokušava pronaći, on to sve promatra s prozora, kao autsajder koji špijunira svoj vlastiti život. No ubrzo se njegovi dani odsustva pretvore u mjesece. Je li moguće vratiti se u normalnan život, kad ga jednom napustiš?

Pogledajte trailer:

