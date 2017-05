Jim Carrey ima gitaru koju mu je poklonio Chris Cornell

Pedesetpetogodišnji komičar podijelio je s obožavateljima fotografiju predivnog poklona koji je dobio od nedavno preminulog glazbenika.

Komičar Jim Carrey na svom je Twitter profilu podijelio fotografiju gitare koja je pripadala nedavno preminulom Chrisu Cornellu.

Cornell je napisao Carreyju na gitaru:

„Dragi Jim, molim te uzmi ovo kao znak naše zahvalnosti (ili nečega),

XOXO

Chris Cornell.”

This is the guitar that Chris Cornell and Soundgarden gave to me the night we did SNL together. A very special man. pic.twitter.com/waPpDdOWvx